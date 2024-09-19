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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1652 года "Литва". Надпись "06" (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Надпись "06"

Аверс монеты - Полторак 1652 года "Литва" Надпись "06" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1652 года "Литва" Надпись "06" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,09 гр
  • Диаметр 18 - 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1652 года "Литва". Надпись "06". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе WDA - MiM за 8100 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полторак 1652 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полторак 1652 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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