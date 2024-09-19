Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1652 года "Литва". Надпись "06" (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Надпись "06"
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,09 гр
- Диаметр 18 - 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Полторак
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1652 года "Литва". Надпись "06". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе WDA - MiM за 8100 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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