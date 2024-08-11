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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1668 года "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1668 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1668 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: GGN

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1668
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1668 года "Торунь". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе WDA - MiM за 550 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - May 13, 2006
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - May 13, 2006
Продавец GGN
Дата 13 мая 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Шеляг 1668 "Торунь" на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1668 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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