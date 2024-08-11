Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1668 года "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: GGN
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1668
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1668 года "Торунь". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе WDA - MiM за 550 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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