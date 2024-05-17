GGN
Описание фирмы
- Название GGN
- Страна Польша
- Год основания
- Статус Организация закрыта
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
15 ноября 2008 Aukcja 36 1014 194,961 $
13 мая 2006 Aukcja 35 996 41,026 $
20 октября 2005 Aukcja 34 617 31,464 $
23 апреля 2005 Aukcja 33 751 67,817 $
23 октября 2004 Aukcja 32 526 56,896 $
17 апреля 2004 Aukcja 31 685 35,396 $
18 марта 2004 Aukcja 30 791 36,968 $
18 октября 2003 Aukcja 29 1043 66,983 $
26 апреля 2003 Aukcja 28 693 60,238 $
19 октября 2002 Aukcja 27 710 1 $
18 октября 2002 Aukcja 26 756 348 $
20 апреля 2002 Aukcja 25 943 42,654 $
20 октября 2001 Aukcja 24 834 40,251 $
21 апреля 2001 Aukcja 23 820 79,932 $
21 октября 2000 Aukcja 22 575 45,797 $
15 апреля 2000 Aukcja 21 603 26,506 $
23 октября 1999 Aukcja 20 172 17,947 $
17 апреля 1999 Aukcja 19 400 18,313 $
24 октября 1998 Aukcja 18 837 4 $
18 апреля 1998 Aukcja 17 762 52,610 $