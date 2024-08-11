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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1668 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1668 HS Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1668 DL Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1668 HS Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1668 TLB Прямой герб
Средняя цена 120 $
Продажи
0 582
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1668 HS Торунь
Средняя цена 260 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1668 TLB Литва
Средняя цена 840 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1668 TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 45 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1668 AT Портрет с обводкой
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1668 Торунь
Средняя цена 55 $
Продажи
0 20

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1668 Пробная
Средняя цена
Продажи
0 3

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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