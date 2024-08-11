Шестак (6 грошей) 1668 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1668 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1770 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 800 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

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