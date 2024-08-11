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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1668 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1668 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1668 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1668
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1668 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1770 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 800 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
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  • VL Nummus (5)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе VL Nummus - October 30, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1668 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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