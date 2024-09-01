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Пробная Злотовка (30 грошей) 1668 года (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (30 грошей) 1668 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 116000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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