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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Злотовка (30 грошей) 1668 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Пробная Злотовка (30 грошей) 1668 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Пробная Злотовка (30 грошей) 1668 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 9,42 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1668
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (30 грошей) 1668 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 116000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
53743 $
Цена в валюте аукциона 116000 PLN

Где продать?

Для продажи Злотовка (30 грошей) 1668 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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