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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1668 года HS "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1668 года HS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1668 года HS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1668
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1668 года "Торунь" со знаком HS. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе Numisbalt за 14500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
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  • Numis Poland (1)
Польша Орт (18 грошей) 1668 HS "Торунь" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1668 HS "Торунь" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1668 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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