Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1668 года HS "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1668 года "Торунь" со знаком HS. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе Numisbalt за 14500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
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