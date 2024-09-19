Шестак (6 грошей) 1668 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1668 года "Литва" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 4100 PLN. Торги состоялись 15 мая 2022.

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