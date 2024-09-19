Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1668 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3 гр
- Диаметр 25 - 26,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1668
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1668 года "Литва" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 4100 PLN. Торги состоялись 15 мая 2022.
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