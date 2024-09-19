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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1668 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1668 года TLB "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1668 года TLB "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 25 - 26,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1668
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1668 года "Литва" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 4100 PLN. Торги состоялись 15 мая 2022.

Сохранность
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Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 4100 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1668 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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