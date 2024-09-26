Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1668 года HS "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1668
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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