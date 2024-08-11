Орт (18 грошей) 1668 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1668 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1771 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3500 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2023.

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