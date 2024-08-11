Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1668 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1668
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (582)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1668 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1771 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3500 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (2)
- BAC (10)
- Bereska (1)
- Cieszyńskie CN (3)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (16)
- DESA (2)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (4)
- GGN (10)
- Gorny & Mosch (1)
- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- Janas (1)
- Karbownik (3)
- Katz (7)
- Künker (2)
- MARCINIAK (27)
- Monety i Medale (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Naumann (1)
- Niemczyk (79)
- Numedux (33)
- Numimarket (18)
- Numis Poland (3)
- Numisbalt (50)
- Numision (2)
- Numismatica Luciani (1)
- PDA & PGN (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Pesek Auctions (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (3)
- Poznański Dom Aukcyjny (7)
- Rare Coins (2)
- Rauch (1)
- Russiancoin (7)
- Rzeszowski DA (85)
- Solidus Numismatik (3)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Stare Monety (9)
- Stary Sklep (9)
- Tauler & Fau (1)
- Tempus (13)
- Via (2)
- WCN (79)
- WDA - MiM (37)
- Wójcicki (33)
- Wu-eL (4)
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 28
Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1668 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск