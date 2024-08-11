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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1668 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1668 года TLB "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1668 года TLB "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1668
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (582)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1668 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1771 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3500 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1668 TLB "Прямой герб" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1668 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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