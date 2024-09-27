Шестак (6 грошей) 1668 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1668 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 110 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.

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