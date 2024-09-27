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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1668 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1668
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1668 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 110 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1668 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1668 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1668 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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