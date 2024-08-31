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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1661 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1661 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1661 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1661 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33886 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (21)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS64 BN ngc
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1661 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1661 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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