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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1654 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1654 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1654 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1654 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1800 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numedux (1)
  • Solidus Numismatik (1)
Польша Шеляг 1654 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - May 2, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 2 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1654 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Шеляг 1654 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша Шеляг 1654 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1654 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1654 "Литва" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Шеляг 1654 "Литва" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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