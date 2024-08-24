Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1654 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1654 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1800 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Solidus Numismatik (1)
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Где продать?
Для продажи Шеляг 1654 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск