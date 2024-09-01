Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1657 года "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1657
- Монетный двор Эльблонг
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1657 года "Эльблонг". Это undefined монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 650 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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