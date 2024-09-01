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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1657 года "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1657 года "Эльблонг" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1657 года "Эльблонг" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1657
  • Монетный двор Эльблонг
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1657 года "Эльблонг". Это undefined монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 650 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (15)
  • WDA - MiM (3)
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 640 PLN
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2019
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Heritage - March 27, 2014
Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе Heritage - March 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Эльблонг" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1657 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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