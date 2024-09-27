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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1657 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1657 IT SCH
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 дуката 1657 IT IC
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 дуката 1657 IT Розетки
Средняя цена 44000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1657 IT SCH Портрет в короне
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1657 DL Гданьск
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полдуката 1657 IT
Средняя цена
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1657 IT
Средняя цена 400 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1657 IT SCH
Средняя цена 300 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1657 AT Прямой герб
Средняя цена 780 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1657 Портрет в кольчуге
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1657 DL Гданьск
Средняя цена 620 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1657 IT Шведский потоп
Средняя цена 85 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1657 Портрет с обводкой Портрет Сигизмунда III
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг 1657 Гданьск
Средняя цена 95 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Шеляг 1657 Эльблонг
Средняя цена 340 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
3 крейцера 1657 AT
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1657 Пробный Гданьск
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 8

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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