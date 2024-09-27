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Польша
1657
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
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III Республика до деноминации
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1657
Монеты Польши 1657 года
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Золотые монеты
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 дуката 1657 IT SCH
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
4
2 дуката 1657 IT IC
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
3
2 дуката 1657 IT
Розетки
Средняя цена
44000 $
Продажи
0
2
Дукат 1657 IT SCH Портрет в короне
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
1
Дукат 1657 DL Гданьск
Средняя цена
8000 $
Продажи
0
30
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
—
Продажи
0
5
Полдуката 1657 IT
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Серебряные монеты
Орт (18 грошей) 1657 IT
Средняя цена
400 $
Продажи
0
34
Орт (18 грошей) 1657 IT SCH
Средняя цена
300 $
Продажи
0
60
Орт (18 грошей) 1657 AT Прямой герб
Средняя цена
780 $
Продажи
0
9
Орт (18 грошей) 1657 Портрет в кольчуге
Средняя цена
5300 $
Продажи
0
3
Орт (18 грошей) 1657 DL Гданьск
Средняя цена
620 $
Продажи
0
80
Шестак (6 грошей) 1657 IT Шведский потоп
Средняя цена
85 $
Продажи
0
102
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена
250 $
Продажи
0
7
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена
210 $
Продажи
0
8
Шестак (6 грошей) 1657 Портрет с обводкой
Портрет Сигизмунда III
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
3
Шеляг 1657 Гданьск
Средняя цена
95 $
Продажи
0
36
Шеляг 1657 Эльблонг
Средняя цена
340 $
Продажи
0
30
3 крейцера 1657 AT
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
Шеляг 1657 Пробный Гданьск
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
8
Донативные монеты
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Золото
Средняя цена
48000 $
Продажи
0
11
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
—
Продажи
0
1
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
79000 $
Продажи
0
1
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
4
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
60000 $
Продажи
0
4
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
33000 $
Продажи
0
12
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
36000 $
Продажи
0
4
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
58000 $
Продажи
0
4
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
9
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
3
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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