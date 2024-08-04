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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1657 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (5)
Польша Орт (18 грошей) 1657 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
676 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1657 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1657 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1657 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1657 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1657 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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