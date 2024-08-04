Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1657 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1657
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- WCN (5)
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
676 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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