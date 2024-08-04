Орт (18 грошей) 1657 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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