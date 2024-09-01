Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1657 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1657
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1657 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 95000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
7184 $
Цена в валюте аукциона 50000 DKK
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Dorotheum
Дата 26 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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