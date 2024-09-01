Дукат 1657 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1657 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 95000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

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