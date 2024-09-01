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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1657 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1657 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1657 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1657 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 95000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (8)
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11729 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Bruun Rasmussen - April 30, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
7184 $
Цена в валюте аукциона 50000 DKK
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Goldberg - February 2, 2021
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Goldberg - February 2, 2021
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - August 7, 2020
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Dorotheum - May 26, 2014
Продавец Dorotheum
Дата 26 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1657 DL "Гданьск" на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1657 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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