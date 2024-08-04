Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 крейцера 1657 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 20 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 крейцера
- Год 1657
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Ополе
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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