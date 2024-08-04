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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 крейцера 1657 года AT (Польша, Ян II Казимир)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 20 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Ополе
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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