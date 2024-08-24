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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Шеляг 1657 года "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Пробный Шеляг 1657 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Пробный Шеляг 1657 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,02 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Шеляг 1657 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1129 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1657 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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