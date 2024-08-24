Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Шеляг 1657 года "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,02 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1657
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Шеляг 1657 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1129 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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