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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1657 года IT SCH (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года IT SCH - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года IT SCH - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года со знаком IT SCH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1657 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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