Орт (18 грошей) 1657 года IT SCH (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года со знаком IT SCH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

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