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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1657 года IT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года IT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года IT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года со знаком IT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4100 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 980 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Numedux - November 6, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Numedux - November 6, 2020
Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1657 IT на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1657 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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