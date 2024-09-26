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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1657 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2399 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5750 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1238 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе N&N LONDON LTD - May 28, 2023
Продавец N&N LONDON LTD
Дата 28 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1657 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1657 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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