Орт (18 грошей) 1657 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2399 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5750 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.

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