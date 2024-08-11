Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1657 года "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1657
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1657 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3427 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 4100 EUR. Торги состоялись 17 января 2018.
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
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Дата 18 мая 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
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