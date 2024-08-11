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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1657 года "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1657 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1657 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1657 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3427 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 4100 EUR. Торги состоялись 17 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1657 "Гданьск" на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1657 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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