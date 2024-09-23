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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1657 года IT. Розетки (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Розетки

Аверс монеты - 2 дуката 1657 года IT Розетки - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1657 года IT Розетки - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 27,5 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1657 года со знаком IT. Розетки. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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Польша 2 дуката 1657 IT на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 2 дуката 1657 IT на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
44128 $
Цена в валюте аукциона 170000 PLN
Польша 2 дуката 1657 IT на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 дуката 1657 IT на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1657 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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