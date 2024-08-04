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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1657 года IT SCH "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1657 года IT SCH "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1657 года IT SCH "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1657 года "Портрет в короне" со знаком IT SCH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

Сохранность
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Польша Дукат 1657 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1657 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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