Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1657 года IT SCH "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1657 года "Портрет в короне" со знаком IT SCH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.
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