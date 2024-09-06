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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1657 года "Портрет в кольчуге" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года "Портрет в кольчуге" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1657 года "Портрет в кольчуге" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 27 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года "Портрет в кольчуге". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6179 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 27000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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Польша Орт (18 грошей) 1657 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1657 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6738 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность VF
Цена
3792 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1657 "Портрет в кольчуге" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Орт (18 грошей) 1657 "Портрет в кольчуге" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1657 "Портрет в кольчуге" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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