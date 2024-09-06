Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1657 года "Портрет в кольчуге" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 27 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1657
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1657 года "Портрет в кольчуге". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6179 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 27000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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