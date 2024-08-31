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Шестак (6 грошей) 1657 года "Портрет с обводкой". Портрет Сигизмунда III (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Портрет Сигизмунда III
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 25 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1657
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1657 года "Портрет с обводкой". Портрет Сигизмунда III. Это серебряная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 2737 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 40000 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.
Сохранность
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- Pegasus Auctions (1)
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность XF
Цена
6152 $
Цена в валюте аукциона 40000 SEK
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