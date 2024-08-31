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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1657 года "Портрет с обводкой". Портрет Сигизмунда III (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Портрет Сигизмунда III

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1657 года "Портрет с обводкой" Портрет Сигизмунда III - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1657 года "Портрет с обводкой" Портрет Сигизмунда III - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 25 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1657 года "Портрет с обводкой". Портрет Сигизмунда III. Это серебряная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 2737 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 40000 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Niemczyk (1)
  • Pegasus Auctions (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1657 "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Шестак (6 грошей) 1657 "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
1969 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1657 "Портрет с обводкой" на аукционе La Galerie Numismatique - May 5, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность XF
Цена
6152 $
Цена в валюте аукциона 40000 SEK
Польша Шестак (6 грошей) 1657 "Портрет с обводкой" на аукционе Pegasus Auctions - May 4, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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