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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полдуката 1657 года IT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полдуката 1657 года IT - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полдуката 1657 года IT - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,74 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полдуката
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1657 года со знаком IT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе

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Польша Полдуката 1657 IT на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полдуката 1657 IT на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полдуката 1657 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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