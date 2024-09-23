Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полдуката 1657 года IT (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1657 года со знаком IT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе
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