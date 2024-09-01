Шестак (6 грошей) 1657 года IT "Шведский потоп" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1657 года "Шведский потоп" со знаком IT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1758 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3500 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

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