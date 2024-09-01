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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1657 года IT "Шведский потоп" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1657 года IT "Шведский потоп" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1657 года IT "Шведский потоп" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 25 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1657 года "Шведский потоп" со знаком IT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1758 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3500 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1657 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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