Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1657 года IT "Шведский потоп" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 25 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1657
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1657 года "Шведский потоп" со знаком IT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1758 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3500 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
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