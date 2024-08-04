2 дуката 1657 года IT IC (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1657 года со знаком IT IC. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 63000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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