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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1657 года IT IC (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1657 года IT IC - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1657 года IT IC - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 27,5 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1657
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1657 года со знаком IT IC. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 63000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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Польша 2 дуката 1657 IT IC на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 дуката 1657 IT IC на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
20665 $
Цена в валюте аукциона 63000 PLN
Польша 2 дуката 1657 IT IC на аукционе Heritage - September 12, 2011
Польша 2 дуката 1657 IT IC на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
3738 $
Цена в валюте аукциона 3738 USD
Польша 2 дуката 1657 IT IC на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 дуката 1657 IT IC на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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