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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1666 года "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1666 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1666 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Торунь". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2900 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Шеляг 1666 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1666 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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