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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1658 года "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1658 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1658 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1658 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Шеляг 1658 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1658 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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