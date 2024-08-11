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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1666 года "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1666 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1666 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,5 - 0,77 гр
  • Диаметр 16 - 16,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 "Эльблонг" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1666 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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