Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1666 года "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,5 - 0,77 гр
- Диаметр 16 - 16,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1666
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
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Где продать?
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