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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1653 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1653 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1653
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
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  • Wójcicki (7)
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1653 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1653 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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