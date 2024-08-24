Орт (18 грошей) 1653 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1653 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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