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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1667 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1667 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1667 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1667
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2468 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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Польша Орт (18 грошей) 1667 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1667 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1667 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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