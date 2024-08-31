Орт (18 грошей) 1667 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2468 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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