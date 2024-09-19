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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1667 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1667 AT
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1667 HDL Торунь
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Дукат 1667 DL Гданьск
Средняя цена 9100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Дукат 1667 HDL Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1667 TLB Прямой герб
Средняя цена 110 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1667 IP Эльблонг
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1667 DL Гданьск
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1667 HDL Торунь
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1667 TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 40 $
Продажи
0 298
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1667 TBL Портрет с обводкой
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1667 AT Портрет с обводкой
Средняя цена 30 $
Продажи
0 45

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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