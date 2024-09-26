Орт (18 грошей) 1667 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 42000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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