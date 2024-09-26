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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1667 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1667 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1667 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1667
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 42000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5445 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
10365 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе GGN - October 21, 2000
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Польша Орт (18 грошей) 1667 HDL "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Продавец GGN
Дата 23 февраля 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1667 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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