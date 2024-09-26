Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1667 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1667
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 42000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (2)
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
10365 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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