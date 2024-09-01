Шестак (6 грошей) 1667 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1667 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность XF (6) VF (26) F (1) Нет оценки (12)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (6)

Dom Aukcyjny Art Magnat (2)

GGN (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (2)

Numedux (1)

Numisbalt (5)

Poznański Dom Aukcyjny (2)

Russiancoin (7)

Rzeszowski DA (5)

Stary Sklep (2)

WCN (6)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (1)