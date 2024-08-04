Орт (18 грошей) 1667 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1900 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2020.

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