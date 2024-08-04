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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1667 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1667 года TLB "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1667 года TLB "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1667
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1900 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1667 TLB "Прямой герб" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1667 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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