Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1667 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1667
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1900 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2020.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 26 января 2024
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 12 ноября 2023
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Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
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