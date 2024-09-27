Шестак (6 грошей) 1667 года TBL "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1667 года "Портрет с обводкой" со знаком TBL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389708 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 400 PLN. Торги состоялись 21 марта 2024.

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