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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1667 года TBL "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1667 года TBL "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1667 года TBL "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1667
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1667 года "Портрет с обводкой" со знаком TBL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389708 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 400 PLN. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1667 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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