Шестак (6 грошей) 1667 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1667 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность UNC (9) AU (6) XF (105) VF (144) F (4) Нет оценки (30) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (5) AU58 (1) AU55 (5) Сервис NGC (9) PCGS (4)

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