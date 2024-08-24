Дукат 1667 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1667 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 70000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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