Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1667 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1667
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1667 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 70000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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