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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1667 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1667 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1667 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1667
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1667 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 70000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Дукат 1667 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Дукат 1667 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
16160 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша Дукат 1667 DL "Гданьск" на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
14015 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Польша Дукат 1667 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1667 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1667 DL "Гданьск" на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1667 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Польша Дукат 1667 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1667 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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