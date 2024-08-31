Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1667 года IP "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 30 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1667
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Эльблонг" со знаком IP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 750 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1667 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск