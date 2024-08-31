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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1667 года IP "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1667 года IP "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1667 года IP "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1667
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Эльблонг" со знаком IP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 750 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Орт (18 грошей) 1667 IP "Эльблонг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Орт (18 грошей) 1667 IP "Эльблонг" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1667 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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