Орт (18 грошей) 1667 года IP "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1667 года "Эльблонг" со знаком IP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 750 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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