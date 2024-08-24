Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1667 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1667 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1667 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1667
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1667 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 160000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Niemczyk (2)
  • SINCONA (1)
  • WCN (2)
Польша 2 дуката 1667 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 2 дуката 1667 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
42248 $
Цена в валюте аукциона 160000 PLN
Польша 2 дуката 1667 HDL "Торунь" на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
26223 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Польша 2 дуката 1667 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 дуката 1667 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 дуката 1667 HDL "Торунь" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1667 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1667 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 2 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск