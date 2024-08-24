Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1667 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1667
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1667 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 160000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Gorny & Mosch (1)
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- SINCONA (1)
- WCN (2)
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
42248 $
Цена в валюте аукциона 160000 PLN
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
26223 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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