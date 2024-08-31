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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1661 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1661 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1661 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1661 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 947 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1148 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Naumann - December 5, 2021
Продавец Naumann
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1661 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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