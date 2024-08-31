Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1661 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1661 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 947 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Naumann
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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