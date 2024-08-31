Орт (18 грошей) 1665 года IP "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1665 года "Эльблонг" со знаком IP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 25000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

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