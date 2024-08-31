Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1665 года IP "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1665 года "Эльблонг" со знаком IP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 25000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.
Сохранность
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
5868 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
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