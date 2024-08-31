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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1665 года IP "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1665 года IP "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1665 года IP "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1665 года "Эльблонг" со знаком IP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 25000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
Польша Орт (18 грошей) 1665 IP "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1665 IP "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1996 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1665 IP "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1665 IP "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
5868 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1665 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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