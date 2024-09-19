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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1659 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1659 года TLB "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1659 года TLB "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1659 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3300 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
743 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 TLB "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1659 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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