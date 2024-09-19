Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1659 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1659 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3300 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
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Продавец Niemczyk
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Дата 22 апреля 2024
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Дата 16 апреля 2024
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