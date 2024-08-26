Орт (18 грошей) 1661 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1661 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 946 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

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