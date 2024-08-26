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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1661 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1661 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1661 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1661 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 946 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1098 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1661 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1661 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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