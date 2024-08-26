Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1661 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1661 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 946 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1661 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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