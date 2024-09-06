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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1666 года IP "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1666 года IP "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1666 года IP "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1666 года "Эльблонг" со знаком IP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 22500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (3)
  • WCN (3)
Польша Орт (18 грошей) 1666 IP "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1666 IP "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
5163 $
Цена в валюте аукциона 22500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1666 IP "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Орт (18 грошей) 1666 IP "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
2902 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1666 IP "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Орт (18 грошей) 1666 IP "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1666 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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