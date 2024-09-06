Орт (18 грошей) 1660 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1660 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Spink UK за 4000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

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