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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1660 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1660 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1660 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1660 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Spink UK за 4000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1660 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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