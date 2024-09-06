Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1660 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1660 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Spink UK за 4000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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